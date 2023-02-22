Телеведущая угодила в скандал.

Телеведущая угодила в скандал.Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" построила блестящую карьеру на телевидении, а вот личная жизнь у нее не сложилась. 39-летняя звезда сменила нескольких бойфрендов, дважды была замужем, но оба брака расстались. В итоге артистка осталась одна с двумя детьми.Скорее всего Ксения Бородина не испытывает финансовых проблем и может содержать своих дочек. По крайней мере, она утверждает, что много работает и платит большие налоги в России. Данное заявление звезда сделала, отвечая на критику подписчиков в социальных сетях.Во вторник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Ксения Бородина не осталась в стороне и прокомментировала идеи, озвученные главой государства. В частности, она обратила внимание на заявление президента РФ относительно защиты бизнеса и возврата вывезенного из страны капитала."Мы уже видели аресты имущества, заморозку и блокировку счетов", – подчеркнула Ксения Бородина.Она отметила, что сегодня в России созданы условия, чтобы граждане имели возможность безопасно вкладывать свои денежные средства, например, открывать бизнес. Вот только заявление телеведущей ее подписчики посчитали лицемерным.В социальных сетях звезде напомнили, что сама она скупает недвижимость в ОАЭ. Ксения Бородина, к слову, не растерялась и ответила комментаторам. По словам артистки, ей и ее детям нравится в Дубае, при этом Эмираты являются дружественной к РФ страной.Кстати, по данным за минувший год, граждане России возглавили рейтинг активных покупателей недвижимости в Дубае, уточняет . Не исключено, что эксперт учли и покупки Ксении Бородиной.