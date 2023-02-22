На город приходится 13% от всех сделок в Подмосковье.

На город приходится 13% от всех сделок в Подмосковье.В прошлом году у покупателей жилья в новостройках Подмосковья наибольшим спросом пользовались Люберцы, на которые пришлось 13% от всех покупок. За год на локальном рынке было куплено более 6 тыс. квартир. Средняя площадь приобретенного лота составила 44 "квадрата", средняя стоимость кв. м – 177 тыс. рублей.В настоящее время в Люберцах ведутся первичные продажи в восьми жилых комплексах. Минимальный ценник – от 3,9 млн рублей – действует в ЖК от группы "Самолет".На втором месте по популярности оказались Мытищи, где было совершено 8,5% от всех сделок. За год здесь было приобретено около 4 тыс. лотов. Средняя площадь купленного жилья составила 45 "квадратов", средняя цена кв. м – 184 тыс. рублей.На первичном рынке Мытищ представлено семь жилых комплексов. Самые доступные цены – от 3,9 млн рублей – зафиксированы в ЖК от застройщика "Инвест-Строй".Новостройки в Люберцах и Мытищах пользуются стабильным спросом за счет их близости к Москве и собственной развитой инфраструктуры. Часть спроса формирует те покупатели, которые хотели бы жить в столице, но им не хватает бюджета на приобретение квартиры в черте МКАД.