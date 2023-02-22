Лжеконтролёры активизировались во Владимирской области.
«Энергосбыт Волга» информирует о появлении...
Лжеконтролёры активизировались во Владимирской области.
«Энергосбыт Волга» информирует о появлении лжеконтролёров. Многие жители Владимирской области в феврале обнаружили в почтовых ящиках подозрительные листовки, оформленные в стиле квитанций за услуги ЖКХ. В «извещениях» некая организация агрессивно предлагает за деньги провести поверку счётчиков, угрожая в случае отказа начислением платы по нормативу с повышающим коэффициентом. Часто после такой «поверки» лжеконтролёры навязывают платную установку счётчиков, в том числе и счётчиков электроэнергии.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что бесплатно установкой приборов учёта электроэнергии занимаются представители гарантирующего поставщика, в частных домовладениях – сетевая организация. Исключение составляют только случаи, когда абонент сам решил досрочно установить «умный» прибор учёта.
Если неизвестные представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии, работниками сетевой организации или электриками и предлагают за деньги заменить электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от услуг и не подписывать никаких документов.
О подозрительных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы и оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-суббота с 8:00 до 20:00) или по электронной почте [email protected]
Фото https://www.pxfuel.com/en