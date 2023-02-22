Музей Александровская слобода во Владимирской области представляет экспозицию раритетного...

Музей "Александровская слобода" во Владимирской области представляет экспозицию раритетного оружия.В канун празднования Дня Защитника Отечества музей-заповедник "Александровская слобода" приглашает гостей на экспозицию раритетных образцов русского и западноевропейского оружия.Многие «военные» страницы истории России связаны с Александровской слободой. Весомую часть коллекции составляет оружие и защитные элементы воинов времен царствования Ивана Грозного - взятия Казани, Астрахани, Пскова, Новгорода, завоевания Сибири. На выставке представлены и очень редкие «средневековые» экземпляры, аналогов которым больше нет нигде. Например, трехгранный наконечник копья 16-го века. Это был экспериментальный вариант колющего оружия. Или защитный железный шлем-мисюрка, который носили воины в 17-м веке. Подробно рассмотреть коллекцию и узнать об истории развития оружия можно, посетив «Государев двор в Александровской слободе».