По народному календарю 23 февраля 2023 года отмечается день Прохора Весновея, православная церковь...

По народному календарю 23 февраля 2023 года отмечается день Прохора Весновея, православная церковь вспоминает святого Прохора Печерского. В народной традиции он считается защитником от внезапной смерти, гибели без покаяния. Святому молятся об избавлении от такой беды для себя и своих родных.Что можно делать в день Прохора Весновея?1. Этот день стоит посвятить отдыху, семье, друзьям, походу в церковь.2. Контакты с внешним миром лучше по возможности ограничить. Занимайтесь обычной рутинной работой.3. Больше времени посвятите своему внутреннему миру, почувствуйте в себе источник покоя, любви, красоты. Настройтесь на позитивный лад, думайте о чем-нибудь хорошем, медитируйте, просто отдыхайте, погрузившись в себя.Что нельзя делать в день Прохора Весновея?1. Рекомендуется по возможности не смотреть в чужие зеркала — можно притянуть к себе проблемы человека, который является хозяином зеркала или же смотрелся в него до вас.2. Нельзя рассказывать чужим людям о своей семье — могут сглазить, начнутся ссоры с родными.3. Одна из самых важных сохранившихся с древности народных примет, чего нельзя делать на Прохора Весновея, – это давать соль и хлеб взаймы.4. Запрещается на Прохора Весновея есть морепродукты и рыбу – по примете, можно заболеть неизлечимой болезнью.Народные приметы на 23 февраля 2023 года- Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев — ждите снегопада.- Лошадь лежит прямо на земле — потепление чувствует.- С крыш свешивается снег и не падает — будет урожай хлебов.- Ударил мороз или сильное похолодание — долго не продлится.Фото pxfuel.com