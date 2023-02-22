На Руси праздник называли Лаптев день.

На Руси праздник называли Лаптев день.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА22 февраля православные вспоминают мученика Никифора. Он жил в Антиохии во втором веке. Согласно преданию, он был лучшим другом церковного старосты Саприкия, их даже считали братьями. Но однажды друзья поссорились настолько сильно, что напрочь отказались общаться друг с другом. Святой пытался помириться, но все его потуги оказались тщетными.Во время очередных гонений на христиан язычники схватили церковного старосту и потребовали отказаться от Бога. Он с трудом, но выдержал истязания. Однако его приговорили к смертной казни – Саприкий дал слабину и обещал отвернуться от Христа. Узнав об этом, Никифор заступился за лучшего друга. Мученик предложил свою жизнь вместо него.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДАНа Руси праздник называли Лаптев день. В этот день было принято плести лапти и готовиться к приходу тепла, поэтому лень была по категорическим запретом. Также запрещалось отказываться от домашней работы. Непорядок мог навлечь беду. Не принято было ссориться с близкими, особенно если вы вместе работаете.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫНаши предки считали, что 22 февраля нужно очень усердно работать, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. По традиции, вечером близкие после тяжелого трудового дня собирались на отдых и застолье. Хозяйки подавали угощения из погребов, которые к приходу весны нужно было освободить. Кстати, о скором потеплении свидетельствовали морозы на Никифоров день.