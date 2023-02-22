Возвращение в страну станет проблемой для Артура Смольянинова.

Возвращение в страну станет проблемой для Артура Смольянинова.39-летний актертеатра и кино Артур Смольянинов* после февральских событий покинул территориюстраны и сейчас обосновался в США. Оттуда он высказывается на остросоциальныетемы, высказывая свое мнение на текущие события. Не все зрители приняли новуюпозицию актера.Особенно тяжело поклонникивоспринимают образы артиста. Например, для одного из роликов Артур Смольянинов*нарядился в платье и накрасил щеки. Ставший женщиной иноагент спровоцировалволну негатива в свой адрес. Поклонники заявили, что теперь дороги назад умужчины нет.Звездный адвокат АндрейАлешкин прокомментировал и другую сторону вопроса возвращения в страну —финансовую. Об этом сообщает интернет-издание "". Оказывается, что объявленный иноагентом Артур Смольянинов* числитсяв базе ФНС как должник. На его счету почти 93 тысячи рублей неоплаченных налогов.По мнению юриста,оплата счетов — это важно, даже если человек не планирует возвращаться встрану. Актеру могут начислить пенни, заблокировать счета. В это случае любоеперемещение по миру обернется Артура Смольянинову* проблемами.* АртурСмольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.