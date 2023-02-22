Среди ассортимента фирмы: кровати, модульные детские комнаты, шкафы, стеллажи, компьютерные и письменные столы, навесные полки.

Хабаровская компания начнёт производить детскую мебель в Судогодском районе. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Инвестпроект на сумму в 100 млн рублей реализует ООО «Легко Мебель». Предприятие на 40 рабочих мест появится в 2024 году в Головинском сельском поселении.Среди ассортимента фирмы: кровати, модульные детские комнаты, шкафы, стеллажи, компьютерные и письменные столы, навесные полки.