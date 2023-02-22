Кто же новая пассия Григория Лепса?

Кто же новая пассия Григория Лепса?Неосторожноброшенное слово известной ведущей Ксенией Собчак породило целую волну слухов иобсуждений. Напомним, что она заявила о связи Григория Лепса с телеведущей Первогоканала Юлией Барановской. Тайну сохранить не удалось и о предполагаемом романезаговорили все.Дело подкрепилосьспешным разводом певца. Григорий развелся со второй женой Анной после 20 летсемейной жизни. Не спасли отношения даже трое детей пары — две дочери и сын. Нуа Юле и менять ничего не пришлось — с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавинымони расстались уже много лет назад.Слухи о связипары распространялись долго, однако словесно пойманный с Барановской Лепс решилпрекратить все слухи. Григорий заявил о новойлюбовнице. Имени новой подружки он не назвал, зато уточнил возраст."Она —настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30", — рассказываетГригорий Лепс.Скорее всего, этоне Юлия Барановская. Ведущей "Мужского Женского" уже 42 года, в товремя как Григорию 60 лет. Молодой девушке явно не больше 30 лет, а значит онадаже младше старшей дочери Лепса. Инге Лепсверидзе в этом году исполнится 39лет, и недавно она впервые стала мамой.