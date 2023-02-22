Хозяин сельхозземли не только заплатит штраф, но и очистит почву от отходов и мусора.
Во Владимирской области с собственника загрязнённого участка взыщут 23,5 млн рублей. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Ранее специалисты ведомства обнаружили 24 сотки захламлённой земли. Они отправили владельцу территории претензию, которая оказалась проигнорирована. Пришлось идти в суд.
Сумма ущерба рассчитана по нормативной методике. Ковровский суд признал требования обоснованными. Хозяин сельхозземли не только заплатит штраф, но и очистит почву от отходов и мусора.