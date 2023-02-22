Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника помогли птичьему приюту Ангела Дом построить...

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника помогли птичьему приюту "Ангела Дом" построить новый вольер для хищных птиц. Из Дома Ангелов - Ангелина Свищ.- Птичку заносят в новый вольер.У Василисы сегодня настоящий праздник. В новом большом вольере канюк из семейства соколиных еще чувствует себя неуверенно. У птицы сильно повреждено крыло. На время реабилитации Василису поселили в теплое помещение, на улицу она выходит только чтобы погулять. В вольер она переедет с наступлением теплых дней. У хозяйки приюта большие планы.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":- Мы там планируем внутри вольерки организовать ей теплый домик на будущий год, потому что, может быть, ей удастся даже там подольше остаться. Конечно, хочется, чтоб она была на свежем воздухе.Приют для птиц "Ангела Дом" - это личная инициатива преподавателя биологии Ангелины Владимировой. С самого детства женщина помогает бездомным животным. Сначала приносила их домой. Теперь у Ангелины собственный приют, который она построила благодаря помощи волонтеров. Но несмотря на все старания, вольеров на всех не хватает.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":- Нам очень не хватает вольеров, нам негде держать птиц, очень нужны теплые вольеры, где бы могли держать вот таких вот перелетных птиц, которым нужно тепло.В приюте место найдется каждому. В новом вольере будет жить и ястреб Дар, спасенный сотрудниками ГТРК "Владимир". Раненая птица прошла курс лечения в приюте "Валента". А теперь переехала в “Ангеладом”. Здесь уверены: скоро Дар вновь сможет летать и радовать волонтеров. Прониклись историей птицы и сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Именно они и взяли на себя строительство вольера.Николай Лившиц, начальник отдела по связям со СМИ Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В эфире ГТРК "Владимир" прошел материал о том, что спасли хищную птицу, что она нуждается в уходе и попала сюда в суздальский, скажем так, приют для хищных птиц. Появилось желание помочь. Мы согласовали этот вопрос с Екатериной Владимировной Проничевой, генеральным директором Владимиро-Суздальского музея заповедника, она одобрила и, в итоге, вот все как бы получилось."Ангела Дом" стал местом притяжения всех любителей пернатых. Они и помогают его обустраивать. Очень часто птицы страдают именно из-за людей и благодаря таким приютам могут получить "вторую жизнь".Денис Дуденков, заведующий сектором природы государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это большое дело, что музей сегодня помог такой вольер красивый новый. Жилищные условия этих пернатых инвалидов улучшатся.На этом приют останавливаться не собирается. В планах сделать как можно больше вольеров, чтобы каждый искалеченный пернатый смог найти дом.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"