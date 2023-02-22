Город намерен участвовать в профильных федеральных и региональных программах для поддержки темпов жилищного строительства.

Темпы строительства жилья во Владимире увеличились в два раза. Свежая статистика по прошедшему году говорит, что большая часть построек - многоквартирные дома, но растет и доля индивидуального жилья.«В 2021 году введено в эксплуатацию 161,5 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 101,3 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах и 60,2 тысячи квадратных метров индивидуального жилищного строительства. В 2022 году эти показатели увеличены более чем в 2 раза - до 368,1 тысячи квадратных метров», - пояснили мэрии Владимира.Мэр областной столицы Дмитрий Наумов сообщил, что город намерен участвовать в профильных федеральных и региональных программах для поддержки темпов жилищного строительства.К слову, 21 февраля в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал инвестиции в сферу строительства и развития ЖКХ в ближайшие 10 лет на уровне 4,5 триллиона рублей.