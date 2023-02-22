В Абу-Даби высоко оценили разработку ковровского ВНИИ «Сигнал» На международной выставке IDEX 2023...

В Абу-Даби высоко оценили разработку ковровского ВНИИ «Сигнал»На международной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби ВНИИ «Сигнал» в составе общей экспозиции холдинга «Высокоточные комплексы» Государственной корпорации Ростех представил перспективный комплекс для автоматизации управления артиллерией «Планшет –А». Разработка ковровчан вызвала серьезный интерес среди участников.«Планшет-А» - это компактный носимый комплекс для автоматизации управления артиллерийскими, минометными подразделениями и расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО). Комплекс обеспечивает управление огнем в режиме реального времени, включая сбор, обработку и хранение данных о своих войсках и войсках противника. С его помощью обеспечивается автоматизация работы командиров дивизионов (батарей) от получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, сообщила пресс-служба предприятия.«Планшет - А» позволяет управлять огнем артиллерии с применением всех типов боеприпасов, в том числе высокоточных. Это делает его уникальным в данном классе вооружения. Он может взаимодействовать со всеми видами БПЛА, что дает возможность получать данные в режиме реального времени и оперативно корректировать огонь», - отметил генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир Пименов.IDEX является крупнейшей выставкой на Ближнем Востоке, где демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны. Она проходит под патронатом президента ОАЭ и при поддержке Министерства обороны этой страны. В этом году выставка объединила более 60 стран, за время работы ее посетили свыше 60 тысяч человек.Фото пресс-служба ВНИИ «Сигнал»