Решение принял Киржачский районный суд.

В Киржачском районе у владельца конфисковали 69 га заброшенных земель. Решение принял Киржачский районный суд.Чиновники потребовали изъять участок территории Кипревского сельского поселения, который владелец не собирался содержать. По результатам проверок, проведённых Россельхознадзором, выяснилось, что поле заросло сорняками, деревьями и кустарниками. Хозяину выдавались предписания об устранении нарушений, которые он регулярно игнорировал. Мужчину штрафовали, но и это не побудило собственника привезти сельхозземли в порядок.Теперь, после изъятия, землю продадут на аукционе.