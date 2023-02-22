В Коврове ограничат движение на Павловском мосту. С сегодняшнего дня — 22-го февраля водителям...

В Коврове ограничат движение на Павловском мосту.С сегодняшнего дня — 22-го февраля водителям нужно быть внимательнее и в определенное время искать альтернативные пути объезда.Ограничение работы моста будет ежедневным. Коснется оно как автотранспорт, так и обычных пешеходов.Пресс-служба мэрии, а также глава Коврова - Елена Фомина отметила в своём официальном аккаунте:- С 22 февраля по 28 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу «Москва – Нижний Новгород» на проспекте Ленина – от улицы Труда до улицы Октябрьской будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств.Движение будут перекрывать на участке улицы Труда до Октябрьской с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 0:00 ежедневно.Фото: pxfuel.com