Сейчас злоумышленник задержан и находится в СИЗО.

В Муроме мошенники обманули четверых пенсионеров на 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Неизвестный звонил жертвам, представлялся полицейским и предлагал отмазать их родственника от уголовного дела за якобы совершённое ДТП. Растерянные бабушки и дедушки отдавали аферистам имеющиеся сбережения.Вскоре оперативники задержали курьера преступников в ТЦ на территории Мурома, когда сообщник переводил «работодателям» полученные средства. Посыльным оказался 22-летний житель Омска, у которого изъяли 438 тысяч похищенных рублей.На него завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.