Из вагона поезда исчезло 800 килограммов лома. Груз был предназначен для металлургического завода в Муроме. О краже в полицию сообщил один из сотрудников предприятия. Стражи порядка

Из вагона поезда исчезло 800 килограммов лома. Груз был предназначен для металлургического завода в Муроме. О краже в полицию сообщил один из сотрудников предприятия. Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались двое 35-летних жителей Нижегородской области. По версии полицейских, фигуранты планировали сдать похищенное в пункт приема металлов. Правда много они, по всей видимости, на этом бы