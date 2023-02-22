Многие «военные» страницы России связаны с Александровской слободой.

23 февраля в России отмечается один из тех праздников, когда невозможно остаться в стороне. В последние годы он особенно актуален, многие воины и сегодня на защите страны. Во все времена верным спутником солдата было и остается оружие. К нему относятся уважительно, его совершенствуют, а в мирное время за редким оружием «охотятся» коллекционеры.Как же разительно оно менялось веками и какую огромную роль играло в истории государств! Многие «военные» страницы России связаны с Александровской слободой. Объединительные походы Ивана Грозного хорошо известны: взятие Казани, Астрахани, вольного Новгорода, Пскова, завоевание Сибири сделали Россию самым большим государством в Европе. Известно, что Иван Грозный провел крупные преобразования в армии – впервые в истории России создал регулярные войска и полностью их перевооружил.В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» среди образцов русского и западноевропейского оружия XVI-XX веков есть очень редкие «средневековые» экземпляры. Например, трехгранный наконечник копья XVI века, аналогов которому пока не обнаружено. Это экспериментальный вариант колющего русского оружия той эпохи – музейщикам не удалось найти наконечников подобной длины. Такие длинные граненые копья появляются в связи с усилением кольчуги на груди и спине сплошными металлическими пластинами, требующими для поражения более сильного удара. Наконечник надевали на древко, носили в руках или за спиной. Копье обладало поистине убойной силой, поэтому меткие «копейщики» были грозной частью рати и могли кардинально менять ход сражения. Кстати, музейный экземпляр выкован слободскими кузнецами.Помимо холодного оружия у стрелецкого войска появилось и огнестрельное. Для пехотинцев остальной Европы это было передовым ноу-хау. При Иване IV артиллерийское дело достигло в России небывалого расцвета. Под Казанью в 1552 году было только крупного калибра 150 орудий. Среди последних музейных поступлений есть «огнестрельная редкость» XVI в. – ствол крепостного орудия. Его русское название – «затинная пищаль». (Затин - место за крепостной оградой (деревянным частоколом), где располагались стрелки. «Пищаль» - древнеславянский термин, которым раньше называли длинную дудку).Из защитных элементов очень интересен железный шлем-мисюрка. Он был выполнен в Османской империи. Это неглубокая чаша с отверстиями для крепления колец бармицы – кольчужной сетки, закрывающей шею и глаза воина. Верх шлема украшен декоративной накладкой с растительным орнаментом в технике гравировки по черни.Само название «мисюрка» происходит, вероятно, от арабского слова «Миср», что означает «Египет». Возможно, что этот тип шлема «пришел» от египетских мамлюков. На Руси такие шлемы называли «шапка мисюрская» и использовали до XVII в.Конечно, это далеко не полное описание коллекции! Зайдя на «Государев двор» - в главную экспозицию музея-заповедника «Александровская слобода» - можно увидеть и редкую натруску (каких во всем мире всего три), и подлинную кольчугу XVI в., и наруч, и многое другое. Рассматривая эти некогда смертоносные предметы, хочется пожелать нам всем, чтобы хранились они только в музеях и никогда не применялись по назначению!