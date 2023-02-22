Петушинский районный суд Владимирской области приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года местного жителя, который на квадроцикле сбил сотрудника ДПС. По данным следствия,

Петушинский районный суд Владимирской области приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года местного жителя, который на квадроцикле сбил сотрудника ДПС. По данным следствия, днем 29 сентября 2022 года сотрудники ГИБДД остановили на участке трассы М-12 в Петушинском районе водителя квадроцикла Stels. Мужчина за рулем был пьян и в ответ на требования полицейских