В Суздальском Кремле торжественно открылась выставка памяти Виктора Дынникова. Она называется...

В Суздальском Кремле торжественно открылась выставка памяти Виктора Дынникова. Она называется «Нездешний Дынников». Почему, узнала Вера Куликова.За неугомонность и бунтарство его прозвали Принцем Датским. Нездешний, а значит непохожий на всех остальных владимирских художников, Виктор Дынников создал собственный стиль.Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Цвет - это его голос! Это его текст! Он говорил не то, что говорил, он чувствовал, что нет никаких линий. А нужно взять цвет поточнее, тогда получается форма! Вот он любил очень красный цвет и синий цвет! Особенно синий цвет. Это его визитная карточка!Пикассо, Матисс, Модильяни - любимые художники Виктора Дынникова. Они отложили отпечаток на всё его творчество.Надежда Севастьянова, искусствовед, куратор выставки, старший научный сотрудник ВСМЗ:- Цветовой гений! И делая его выставки, я постоянно делаю открытия. И каждый раз сталкиваюсь с совершенно новыми работами, что является для искусствоведа праздником, потому что новые работы художника - это новые эмоции! Это новые встречи с художником, которые очень, очень важны!Эту выставку, как и все остальные, организовал его сын Борис Дынников. 11 работ предоставил Владимиро-Суздальский музей-заповедник и 26 семья художника.Борис Дынников, сын художника Виктора Дынникова:- Проект рождался в течение пятнадцати лет, пока я работаю в Суздале. И вот наконец-то нам удалось сделать экспозицию на площадке 17 века, чему я очень рад. Здесь выставлены те работы, которые представляют для нас семейную, а не коммерческую ценность!Виктор Павлович изображал на холсте или бумаге, то что видел рядом. Чашки, пачки чая, предметы быта, женские фигуры. При жизни у Виктора Павловича не было ни одной персональной выставки. Запрещали.Надежда Севастьянова, искусствовед, куратор выставки, старший научный сотрудник ВСМЗ:- Когда была устроена его персональная выставка - советская выставка, сказала, что в его работах нет героя, бытовизм прёт. Он любил красивые пластические фигуры женщин. Он видел в них грацию. Он понимал это! И Дынников даже поступал иногда так: не писал с натуры, а запоминал, а потом он приходил в мастерскую и по памяти писал.Нездешнего Дынникова московские искусствоведы открыли в 2008-м после выставки в Манеже. Елена Яковлева - первая галеристка, которая представила миру творчество художника. Елена рассказывает: работы Виктора Дынникова открылись ей сразу.Елена Яковлева, искусствовед, галерея "Экспо- 88" (г. Москва):- Черный цвет - это глубина и сила! И когда я вижу , знакомлюсь с первыми работами Дынникова, я встречаюсь именно с этим, с лаконичностью, с блестящей работой с цветом и наличие черного цвета, и мы сразу начинаем работать. Одна из самых первых выставок, мы делаем ее в Большом Манеже.Его письмо назвали европейским. После первой выставки в Москве, творчества Дынникова обрело признание.Елена Яковлева, искусствовед, галерея "Экспо- 88" (Москва):- Остановились, спрашивают, еще мы не выпустили ни одного каталога, но было сразу было понятно, что Москва его приняла и была в восторге!Сейчас картины Виктора Дынникова украшают коллекции российских музеев и частные собрания по всему миру.Вера Куликова, Александр Голубев, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”