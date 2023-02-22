В турнире по самбо в Суздале приняли участие более 300 сильнейших спортсменов. Более 300...

В турнире по самбо в Суздале приняли участие более 300 сильнейших спортсменов.Более 300 сильнейших спортсменов из 19 регионов России приняли участие в турнире по самбо. Состязания прошли в Суздале и были посвящены памяти старшего тренера детско-юношеской школы олимпийского резерва Владимира Анисимова.Игорь Першин, президент федерации самбо Владимирской области:- Мальчишки и девчонки, кто здесь борются, получают хорошую практику, хорошую школу. Они ведут здоровый образ жизни, добиваются уже в своём возрасте каких-то серьёзных результатов.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Надо всячески поддерживать и развивать этот вид спорта. "Единая Россия" всегда рядом с самбистами. Мы за проект, "Za самбо"!Турнир юбилейный - состоялся в 20-й раз. Соревнования прошли в рамках реализации проекта "Единой России" "Za самбо". Организаторы заявляют: самбо не просто спорт - это целая система воспитания, а также часть национальной политики. Это единственный международный вид спорта, официальным языком которого является русский. Поэтому необходимо всячески поддерживать его развитие и популяризацию среди подрастающего поколения. В регионе самообороной без оружия занимаются свыше 4 тысяч человек. В занятия вовлечены студенты, взрослые, спортсмены с ограниченными возможностями, а также школьники.