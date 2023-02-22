25 февраля в Усадьбе Храповицкого впервые пройдет «Масленица в Муромцево», организаторами которой выступили Владимиро-Суздальский музей-заповедник и МАУ «Центр по развитию спорта, культуры

25 февраля в Усадьбе Храповицкого впервые пройдет «Масленица в Муромцево», организаторами которой выступили Владимиро-Суздальский музей-заповедник и МАУ «Центр по развитию спорта, культуры и туризма» Муромцевского сельского поселения. «На площадке хозяйственного двора старинной усадьбы в этот день будет шумно и весело – здесь развернётся звонкая, яркая и вкусная Масленица. Как больше века назад, аллюром пойдут красавцы-кони,