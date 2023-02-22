Врач вынес приговор.

Врач вынес приговор.Актрисе Анастасии Заворотнюк, по данным СМИ, диагностировали глиобластому около четырех лет назад. С того времени звезда "Моей прекрасной няни" перестала выходить на связь и лишь изредка дочь Анна дает комментарии по поводу ее здоровья. Глиобластома – это самая агрессивная форма опухоли, поэтому актриса не может вылечиться полностью.В прошлом году появились новости о том, что брюнетка пропала из дома. Как пишут в прессе, родственники отправили ее на лечение в клинику, где она якобы провела пять месяцев. В конце концов врачи медучреждения избавились от тяжелобольной звезды, ведь ее наконец-то вернули домой. Неужели "прекрасная няня" идет на поправку?По словам доктора медицинских наук Игоря Долгополова, сейчас Анастасии Заворотнюк важна реабилитация, ведь именно она зачастую творит чудеса."Это целые комплексные программы – совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни", – поделился врач-онколог.Кроме того, Игорь Долгополов в беседе с журналистами отметил, что еще в первые два года болезни четыре из пяти пациентов умирают от глиобластомы. Что же касается актрисы, то она все еще борется. А это значит, это что какие-то хорошие результаты все-таки есть.Сможет ли выкарабкаться звезда, пока остается только догадываться. В прошлом году о ее состоянии ходили очень страшные разговоры. Звездный сплетник Антон Суворкин, например, заявлял, что Анастасия Заворотнюк якобы доживает последние дни, а Петр Чернышев исчез с радаров, чтобы быть с ней рядом.