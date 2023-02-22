Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Как в кино Неожиданная улика. Владимирские полицейские...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Как в киноНеожиданная улика. Владимирские полицейские задержали сообщника телефонного мошенника благодаря пластиковой бутылке.- Коммунальная "липа"И мошенники коммунальные... Кто отправил липовые платежки и есть ли шанс вернуть средства?- Роженицы жалуютсяИ что в тарелках пациентов? Качество питания в лечебных учреждениях Владимира - на контроле прокуратуры.