Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как в кино
Неожиданная улика. Владимирские полицейские...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как в кино
Неожиданная улика. Владимирские полицейские задержали сообщника телефонного мошенника благодаря пластиковой бутылке.
- Коммунальная "липа"
И мошенники коммунальные... Кто отправил липовые платежки и есть ли шанс вернуть средства?
- Роженицы жалуются
И что в тарелках пациентов? Качество питания в лечебных учреждениях Владимира - на контроле прокуратуры.