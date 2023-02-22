Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Общее дело Объединяя регионы для общей Победы. Главное в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Общее делоОбъединяя регионы для общей Победы. Главное в послании Путина Федеральному собранию.- Полевая почтаВладимирцы собрали подарки для бойцов в зону СВО. Груз для передовой к 23-му февраля.- История подвигаОн вывел из фашистского гетто более 200 евреев. В кинотеатрах продолжается показ военной драмы "Праведник".