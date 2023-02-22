Владимирская делегация присутствовала на послании Президента к Федеральному Собранию. В начале...

Владимирская делегация присутствовала на послании Президента к Федеральному Собранию.В начале выпуска о главной теме дня. Президент Владимир Путин сегодня обратился с посланием к Федеральному собранию.В Гостином дворе присутствовала и владимирская делегация во главе с губернатором Александром Авдеевым. А во Владимире центром обсуждения послания стал филиал Президентской академии. Все подробности узнаем у моей коллеги Марии Платанюк.