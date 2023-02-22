Губернатор Владимирской области Александр Авдеев после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием сообщил телеканалу «Губерния» о том, что собирается

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием сообщил телеканалу «Губерния» о том, что собирается воспользоваться казначейским кредитом, чтобы получить средства на завершение строительства Рпенского проезда во Владимире. Владимир Путин, напомним, заявил, что средства на нацпроекты, которые зарезервированы на 2024 год, регионы могут получить уже сейчас, благодаря беспроцентному казначейскому