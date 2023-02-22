Владимирские полицейские задержали сообщника телефонных мошенников благодаря пластиковой бутылке....

Владимирские полицейские задержали сообщника телефонных мошенников благодаря пластиковой бутылке.Владимирские полицейские задержали помощника телефонного афериста, который причастен к краже почти 7 миллионов рублей. Личность злоумышленника установили по выброшенной им бутылке.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Оперативники изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, расположенном рядом с домом потерпевшего. Подозреваемый совершал через банкомат перевод и в какой-то момент выбросил пластиковую бутылку в расположенную рядом урну. Эксперты изъяли следы и провели комплексное исследование, в том числе ДНК анализ, результаты которого позволили позволили установить личность злоумышленника.Задержанный - ранее судимый 33-летний уроженец Смоленской области. Мужчина рассказал, что действовал по наводке - забранные у пенсионеров деньги перечислял на счёта своего нанимателя, а себе оставлял лишь небольшой процент в качестве вознаграждения. Как сообщают в правоохранительных органах, в течение декабря прошлого года жертвами мошенников стали девять жителей Владимирской области из разных районов в возрасте от 81 до 85 лет. Схема была классической: "Ваш родственник совершил серьезное ДТП". Возбуждены уголовные дела, фигурант заключён под стражу.- Себе сколько оставил?- Мне оставили 100 тысяч.- А сумму какую забрал у бабушки?- Два с половиной миллиона.