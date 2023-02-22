Владимирский филиал РАНХиГС и Владимирское региональное отделение Союза пенсионеров России...

Владимирский филиал РАНХиГС и Владимирское региональное отделение Союза пенсионеров России подписали соглашение о сотрудничестве. Каким оно будет, расскажет Александр Сыпченко.Двусторонняя помощь, поддержка и обмен опытом. Соглашение о сотрудничестве подписывают директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин и председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Полуэктов. Первый обучающий семинар для людей пожилого возраста посвятили теме телефонного мошенничества.Сергей Полуэктов, председатель Владимирского регионального отделения "Союза пенсионеров России":- Это не единовременные лекции, там соглашения, а реальное решение вопросов старшего поколения с теми знаниями, которые имеются в университете.Компьютерный, финансовый и юридический ликбезы помогут распознать телефонных мошенников. В их сети чаще всего попадают пенсионеры.Алексей Кудрявцев, декан факультета права Владимирского филиала РАНХиГС:- Обучение имеет такой сугубо прикладной характер с тем, чтобы обезопасить пенсионеров, людей пожилого возраста, сделать какие-то рекомендации для того, чтобы они были подготовлены к встрече с мошенником.В программе сотрудничества – практика, совместные рабочие встречи, мастер-классы, конференции.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Это будет очень интересное взаимодействие, сотрудничество, потому что мы проводим помимо таких содержательных моментов, различные выставки, мы будем приглашать представителей Союза пенсионеров участвовать в наших мероприятиях, которые проводятся для нашего коллектива. Это доступ к нашим возможностям и ресурсам.В ходе первой встречи участники отметили эффективность, доступность и информативность прослушанного материала, поделились своим опытом общения с мошенниками. Специалисты отмечают, от уловок недобросовестных граждан чаще всего страдает пожилое население. Владимирский кампус РАНХиГС стремится защитить и обучить людей зрелого возраста, чтобы пенсионеры смогли обезопасить самих себя и миновать преступные ловушки мошенников.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»