Во Владимире 18-летний угонщик доехал только до соседнего автомобиля. Угнать за шестьдесят секунд....

Во Владимире 18-летний угонщик доехал только до соседнего автомобиля.Угнать за шестьдесят секунд. В областном центре задержали восемнадцатилетнего угонщика. Правда, побыл он в этой роли совсем недолго. Момент угона попал в объектив камеры наблюдения.Молодой человек пришёл на работу к своему 36-летнему знакомому, незаметно выудил ключи из куртки и отправился кататься. Поскольку водительского опыта фигурант не имел, ему удалось лишь въехать в соседний автомобиль. После чего он испугался и убежал. Молодой человек уже дал признательные показания, он помещен под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье "Завладение автомобилем без цели хищения".