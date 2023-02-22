22 февраля во Владимире с 14:30 до 16:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на нескольких улицах в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Движение перекроют:

22 февраля во Владимире с 14:30 до 16:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на нескольких улицах в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Движение перекроют: – по ул. Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до ул. Горького; – по ул. Гороховой от д. № 16 до д. № 20; – по ул.