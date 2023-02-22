Мероприятие пройдёт с 14-30 до 16 часов.
Во Владимире из-за патриотического концерта-митинга перекроют движение машин. Мероприятие пройдёт с 14-30 до 16 часов.
Как сообщает мэрия, движение транспорта ограничат:
- по улице Мира, от пересечения с Октябрьским проспектом до Горького;
- по улице Гороховой, от дома № 16 до дома № 20;
- по улице Сакко и Ванцетти, от дома № 10 до Октябрьского проспекта;
- по Октябрьскому проспекту, от дома № 22 до улицы Мира.
Объезд будет организовано по улице Горького, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.
Маршруты движения автобусов будут скорректированы:
Ожидается, что в этот промежуток времени на Октябрьском проспекте состоится концерт-митинг, посвящённый грядущему Дню защитника Отечества.