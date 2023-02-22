Во Владимире на площадке РАНХиГС обсудили Послание Президента к Федеральному Собранию. Вначале - к...

Во Владимире на площадке РАНХиГС обсудили Послание Президента к Федеральному Собранию.Вначале - к главной теме дня. Сегодня Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию и... к гражданам всей страны. Какие решения прозвучали? И как их оценивают политики и общественники нашего региона? Расскажет Мария Платанюк.- Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы - одна страна. Один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе. Мы уверены в своих силах. Правда - за нами!Смысл Послания диктует время. Его Президент назвал рубежным. Россия отстояла высшее право БЫТЬ СИЛЬНОЙ. Граждане страны поддержали специальную военную операцию. Неразрывно связывая судьбу личную с судьбой Отечества. О тех, кто защищает интересы страны, Президент говорил в первую очередь. Во время речи Владимира Путина зал неоднократно вставал.Помощь российским бойцам, их близким - ключевая задача. И реалии требуют новых решений. Президент объявил о создании Государственного фонда по поддержке участников СВО, их семей, ветеранов спецоперации. В работу активно включатся субъекты Российской Федерации. В том числе Владимирская область, подчёркивает губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Этот фонд объективно должен быть федеральным. Потому что разные регионы имеют разную обеспеченность. Из разных регионов разное количество ушло мобилизованных, контрактников, добровольцев. Фонд должен быть государственным. При этом регионы играют важнейшую роль, для того чтобы за каждой семьёй, за каждым бойцом был свой сотрудник, который знает каждую семью, патронирует её, обеспечивает связь с органами власти.Владимирская область одной из первых в стране готова создать современный реабилитационный центр для участников СВО. Проект поддержан Советом Федерации. Важный блок - экономический. Попытки "расшатать" страну и общество провалились. А экономика вышла на новый цикл развития. Это ощущают и регионы, уверен председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы по Владимирской области получили в прошлом году прирост больше трех процентов индекс промышленного производства. Больше 80 процентов - рост инвестиций. Приходят инвесторы, строят новые предприятия. Серьёзные задачи поставлены по дорожному строительству.Послание внимательно слушали и в филиале Президентской Академии. И вместе поднялись, когда была объявлена минута молчания в память о тех, кто погиб за Россию...Владимирский филиал РАНХиГС по традиции - главная дискуссионная площадка. В зале - ведущие общественники области, лидеры регионального отделения Народного Фронта. Вячеслав Картухин говорит: послание придало уверенности. И в настоящем, и в будущем.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член регионального штаба Народного фронта:- Россия никого не боится. Россия - это единый народ. И очень важный момент, который прозвучал. И мы все об этом думали, что где родился, там и пригодился. Очень важно вкладываться в свою страну, работать здесь, развивать промышленность, экономику, а не ехать за рубеж и быть там изгоем.Самодостаточную экономику активно развивает наша область. Монотерритории, особые экономические зоны, технопарки - опыт эффективен. Регион будет "включаться" и в новую программу по строительству льготного арендного жилья, квартир для работников оборонного строительного комплекса. Решения Президента обозначили вектор развития. Россия идёт своим путём. И готова отвечать на любые вызовы.Фёдор Лавров, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:- Позиция Президента передалась и в регионы. Каждому человеку. То, что Победа будет за нашей страной, это понятно. А то, что победа будет в каждом, в каждой семье - она будет по-другому чувствоваться.Всех участников СВО ждёт регулярный отпуск. А россияне продолжат помогать тем, кто на линии фронта. Эта работа сегодня объединила всю Владимирскую область.Александр Цыганский, депутат Законодательного собрания Владимирской области, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:- 3 раза я действительно выезжал в зону специальной военной операции. Третий был не последний раз. Эту работу мы будем наращивать.Индексация материнского капитала, введение его в новых территориях, увеличение минимального размера оплаты труда, переход к "профессионалитету" в образовании. Поддержка культуры. Приоритеты, обозначенные Президентом.Это Послание всем, кто сделал свой главный выбор - БЫТЬ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".