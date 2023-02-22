В МЧС России по Владимирской области опровергли сообщения об угрозе ракетного удара, прозвучавшие по радио городах региона утром 22 февраля. «В результате хакерской атаки на серверы ряда

В МЧС России по Владимирской области опровергли сообщения об угрозе ракетного удара, прозвучавшие по радио городах региона утром 22 февраля. «В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций во Владимирской области в эфире прозвучала недостоверная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», – сообщили в пресс-службе тревожного ведомства. Информация фейковая и не