Как сообщают в региональном УМВД, четверо пожилых муромлян от 81 до 89-ти лет поверили неизвестному, который позвонил по телефону. Схема обмана оказалась типичной. Злоумышленник представлялся

Как сообщают в региональном УМВД, четверо пожилых муромлян от 81 до 89-ти лет поверили неизвестному, который позвонил по телефону. Схема обмана оказалась типичной. Злоумышленник представлялся сотрудником полиции и предлагал передать своему “представителю” деньги, а взамен не привлекать к ответственности близкого родственника, якобы совершившего ДТП. Потерпевшие поверили в обман и лишились около 1 миллиона 200 тысяч