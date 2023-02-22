Во Владимире поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В Областном дворце...

Во Владимире поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.В Областном дворце культуры поздравили действующих военнослужащих, а также ветеранов службы с Днем защитника Отечества.Были вручены грамоты, а также ордена "За мужество". Один из них - посмертно. Награду погибшего в зоне специальной военной операции младшего сержанта Антона Самохотова получила его семья. Теплые слова и благодарности в адрес всех защитников Отечества прозвучали от первых лиц региона. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, цитата: "Благодаря профессионализму и мужеству наших героев мы чувствуем себя в безопасности, строим планы и встречаем каждый новый день под мирным небом".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Низкий поклон нашим ветеранам - участникам Великой Отечественной войны, которые на долгие годы спасли мир от фашизма. Мы, конечно, с болью вспоминаем каждого бойца, который отдал жизнь за нашу Родину в борьбе с неонацизмом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня там, на Украине, наши солдаты и офицеры вновь, как в 41-м - 45-м, борются с неонацизмом. В первую очередь, мне хочется передать поздравление именно им. Поздравления и нашим гражданам, которые сегодня своим трудом на предприятиях, в организациях также крепят силу и мощь нашего государства.