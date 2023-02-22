Во Владимире предстоят масштабные перекрытия движения транспорта. Сегодня, 22 февраля, в сквере...

Во Владимире предстоят масштабные перекрытия движения транспорта.Сегодня, 22 февраля, в сквере "Патриот" пройдёт митинг в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Поэтому в областном центре с 14.30 до 16-00 будет ограничено движение всех видов транспорта:- по ул. Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до ул. Горького;- по ул. Гороховой от д. № 16 до д. № 20;- по ул. Сакко и Ванцетти от д. № 10 до Октябрьского проспекта,- по Октябрьскому проспекту от д. № 22 до улицы Мира.Объезд будет осуществляться по ул. Горького, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта.Автобусные маршруты:- № 5 (внутренний круг) будет следовать через остановки «Всполье» и «Юрьевскую заставу», по Лыбедской магистрали через улицу Дзержинского к Студеной горе и далее по обычному маршруту;- №№ 9С и 33С будут следовать через остановки «Всполье» и «Юрьевскую заставу» и далее по обычному маршруту;- №№ 11С, 23, 55С в направлении движения по улице Мира от проспекта Строителей будет следовать через Октябрьский проспект к площади Ленина и далее через улицу Горького по обычному маршруту (в прямом и обратном направлении движения).Остальные автобусные и троллейбусные маршруты будут работать без изменений.Фото https://www.pxfuel.com