Во Владимире с концертом выступила группа САДко. С аншлагом на Владимирской сцене прошел концерт...

Во Владимире с концертом выступила группа "САДко".С аншлагом на Владимирской сцене прошел концерт группы "САДко". Это уже не первое выступление коллектива во Владимире, однако желающих увидеть любимую группу с каждым разом становится все больше.Народные мотивы, яркие номера и оглушительные аплодисменты. На сцене Областного дворца культуры и искусства московская группа "САДко". Эту площадку коллектив выбрал не случайно. В стенах музыкального колледжа имени Александра Бородина прошли студенческие годы солиста группы - Владимира Макарова.Александр Бардин, солист группы "САДко":- Это родина Владимира Макарова. Он человек такой мягкий, пушистый, как я его называю. И у меня, в принципе, и ассоциация всегда такая с Владимиром и с Владимирской областью, что здесь все люди такие. Это действительно так. Вот когда занавес открывается - и здесь такие все добрые, милые, приветливые люди.Создание песен - процесс творческий и во многом личный. В нем участвуют все исполнители. В основе всегда - жизненный опыт. Иногда печальный и горький. Однако даже в нем музыканты находят светлые моменты.Александр Лихацкий, солист группы "САДко":- Много видели. У меня жизнь такая...Мама рано ушла из жизни, много было каких-то таких "негладких" любовных историй, когда я влюблялся, но почему-то были расставания. Наверное, это все вспоминается. Вообще, любовь к природе, любовь ко всему. Мы это все передаем в нашем творчестве.Билеты на концерт "САДко" владимирцы покупают задолго до появления афиш. В этом году группа представила новую программу - "Счастливым быть". С ней музыкальный коллектив планирует отправиться и в другие города.Владимир Макаров, солист группы "САДко":- Ездим, гастролируем. Каждый год гастроли становятся все больше. Города растут и очень много городов появляется больших. Сейчас вот поедем на Дальний Восток. Это для нас открытие в этом году.Возвращения во Владимир артисты ждут каждый год. Концерты на родной сцене по традиции проходят в день рождения солиста Владимира Макарова. И эта творческая встреча была не последней.Александра Лебедикова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”