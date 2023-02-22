Во Владимире в НПК АВТОПРИБОР удалось сохранить штат сотрудников благодаря госсубсидии и...

Во Владимире в НПК АВТОПРИБОР удалось сохранить штат сотрудников благодаря госсубсидии и ответственной кадровой политике.Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова провела сегодня круглый стол в Научно-производственном комплексе "АВТОПРИБОР". Как предприятие помогает снижать напряженность на рынке труда? Все подробности в нашем сюжете.Московская делегация оценивает новое оборудование. В модернизацию производства на АВТОПРИБОРЕ уже вложено свыше 10 миллиардов рублей. Но главная гордость предприятия - его коллектив. Слесари, токари, штамповщики... Никакие реформы на АВТОПРИБОРЕ невозможны без людей.Ольга Новикова, директор по развитию производственной системы НПК АВТОПРИБОР:- Нам удалось сохранить коллектив, основную его массу, и в настоящий момент у нас увеличение объемов производства, мы сейчас активно развиваемся, набираем персонал.С августа 2022 года на НПК АВТОПРИБОР был введен режим неполного рабочего времени для более чем 1200 сотрудников. Сохранить коллектив и выйти из сложной ситуации удалось, несмотря на уменьшение объема работ. Уже к ноябрю из экономичного режима удалось выйти.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике:- Большая работа, пристальное внимание уделяет и губернатор, и правительство, потому что это одно из основных направлений, потому что без трудовых кадров у нас не будет производства и вообще не будет жизни.Правительство России разработало комплекс дополнительных мер для сохранения рабочих мест. Работодатели, которые переобучат сотрудников под риском увольнения, получат субсидии. В НПК АВТОПРИБОР коллектив и опытный, и молодой. Каждому 5-му сотруднику нет и 35.Ян Талбацкий, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости:- Радует политика предприятия на омоложение кадров, на поддержание молодых. Программа субсидирования найма, безусловно, поможет, и более активное взаимодействие с образовательными организациями в части организации стажировок, производственных практик.Сегодня научно-производственный комплекс АВТОПРИБОР производит не только автокомпоненты, но и инновационное электрооборудование. Предприятие сотрудничает с крупнейшими компаниями в автомобильной и энергетической отраслях. Меры поддержки от Минтруда дадут сотни новых рабочих мест.Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ:- Временная работа, общественные работы, которые коллеги будут использовать в своей деятельности, и программа субсидирования найма - это программа по привлечению молодежи в рабочий коллектив предприятия:Из средств федерального бюджета на организацию временных работ - уборку производственных помещений, разбор архива - выделили субсидию 65 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие сохранило рабочие места для всех специалистов.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”