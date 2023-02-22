Во Владимирской области ФСБ пресекла оборот контрафактных сигарет на сумму 2 миллиона рублей. УФСБ...

Во Владимирской области ФСБ пресекла оборот контрафактных сигарет на сумму 2 миллиона рублей.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 61-летнего и 31-летнего жителей Селивановского района, причастных к приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта особо крупных партий немаркированных табачных изделий. Товар предполагалось продавать на территории Селивановского и Муромского районов.Всего у них было изъято более 17 000 пачек общей стоимостью 1 909 000 рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Следственным отделом по г. Мурому СУ Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Решением Селивановского районного суда Владимирской области виновные приговорены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.Приговор суда вступил в законную силу.Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.