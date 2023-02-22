Во Владимирской области мужчина до смерти избил сожительницу, которая подняла руку на их дочь.
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Во Владимирской области мужчина до смерти избил сожительницу, которая подняла руку на их дочь.
В сентября прошлого года в Коврове гражданин Елисеев А.М. поссорился со своей бывшей сожительницей - на почве ревности, а также в связи с применением женщиной насилия в отношении их совместной дочери. Он нанес потерпевшей множество ударов по голове и телу, послужившие причиной её смерти.
Подсудимый вину признал, а давать показания отказался. Ему назначено 7 строгого режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
В пользу матери погибшей взыскана компенсация расходов на погребение - 40300 рублей, а также компенсация морального вреда - 1 000 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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