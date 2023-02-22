Во Владимирской области мужчина до смерти избил сожительницу, которая подняла руку на их дочь. В...

Во Владимирской области мужчина до смерти избил сожительницу, которая подняла руку на их дочь.В сентября прошлого года в Коврове гражданин Елисеев А.М. поссорился со своей бывшей сожительницей - на почве ревности, а также в связи с применением женщиной насилия в отношении их совместной дочери. Он нанес потерпевшей множество ударов по голове и телу, послужившие причиной её смерти.Подсудимый вину признал, а давать показания отказался. Ему назначено 7 строгого режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В пользу матери погибшей взыскана компенсация расходов на погребение - 40300 рублей, а также компенсация морального вреда - 1 000 000 рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com