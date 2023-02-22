Во Владимирской области на тысячу мужчин приходится 1204 женщины. 33 регион больше женский: 54,6%...

Во Владимирской области на тысячу мужчин приходится 1204 женщины.33 регион больше женский: 54,6% против 45,4%. В общем итоге на 1000 мужчин приходится 1 204 женщины. Правда, такая тенденция прослеживается у мужчин после 35-летнего возраста. В более младших возрастных группах представителей сильного пола больше.Это данные, полученные в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года привела к Дню защитника Отечества пресс-служба Владимирстата.- Из 509 998 мужчин в возрасте старше 16 лет в браке состоят 443 324 человека. Причем, в официальном - 258 272 мужчины, а в незарегистрированном – 21 761.- Еще 35 102 официально разведены, 9 451 - "просто ушли" и 22 034 овдовели.- Средний возраст мужчин в области составляет 40,3 года.- При этом средний возраст мужчины, проживающего в городе, составляет 39,9 года, а на селе - 41,9 года.- Мужчины 33 региона довольно образованы, считают статистики.- Из 578 848 опрошенных в ходе переписи населения, неграмотных оказалось всего 318, а не имеющих образования - 6 995.Фото https://www.pxfuel.com/en