Во Владимирской области нарушитель сбил квадроциклом полицейского. Петушинским районным судом...

Во Владимирской области нарушитель сбил квадроциклом полицейского.Петушинским районным судом вынесен обвинительный приговор за умышленное преступление в отношении представителя власти.Установлено, что 29 сентября 2022 года пьяный подсудимый, желая скрыться с места происшествия, сбил квадроциклом инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району. Упавшему на асфальт потерпевшему причинены телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья.Вину по предъявленному обвинению подсудимый признал, искренне раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 3 года, условно с испытательным сроком 3 года, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.На момент подготовки пресс-релиза приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en