Новый закон приняли депутаты Госдумы

Новый закон начнет действовать во Владимирской области о военных пенсиях для мобилизованных сотрудников служб, структур и ВС РФ. Новое распоряжение о повышенных выплатах уже принято депутатами Госдумы. Военным пенсионерам России сохранят приход с тех должности и звания, с которых они были уволены.«Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем — повышенном — размере», — пояснил председатель парламента.Если настоящий оклад ниже прошлого, то при расчете пенсии он учитываться не будет.