Во Владимирской области пенсионеры отдали телефонным мошенникам еще более миллиона рублей. Всего в...

Во Владимирской области пенсионеры отдали телефонным мошенникам еще более миллиона рублей.Всего в течение двух дней в МО МВД России «Муромский» обратились четверо пенсионеров в возрасте от 81 до 89 лет. Они отдали сообщику телефонных мошенников более миллиона рублей.По телефону, якобы сотрудник полиции, предлагал замять за деньги некое ДТП будто бв совершенное родственниками пострадавших. Оператино приезжавшему курьеру в общей сложности отдали 1 200 000 рублей.Однако 22-летний уроженец города Омска был задержан сотрудниками уголовного розыска в ТЦ при попытке перевести деньги через банкомат организаторам. У него изъяли 438 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.