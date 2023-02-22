Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 23 февраля еще будут держаться морозы.
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Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 23 февраля еще будут держаться морозы.
В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%.
Магнитное слабо возмущенное. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.
Температура воздуха во Владимире и области ночью -15…-16, днём от 11 до 14 градусов ниже 0.
Народный прогноз погоды. В этот день вспоминают преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас?», «Прохор — к теплу поворот».
В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».
Фото: соб. кор. ГТРК "Владимир"