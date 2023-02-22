Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 23 февраля еще будут держаться морозы. В...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 23 февраля еще будут держаться морозы.В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%.Магнитное слабо возмущенное. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -15…-16, днём от 11 до 14 градусов ниже 0.Народный прогноз погоды. В этот день вспоминают преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас?», «Прохор — к теплу поворот».В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».Фото: соб. кор. ГТРК "Владимир"