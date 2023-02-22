Билл Гейтс, когда стал самым богатым человеком в мире, подумал: ""Hа все воля Божья. Я никогда бы не разбогател, если бы Он этого не хотел. Hадо как-то отблагодарить.""
Билли построил огромный храм, зажег в нем миллион свечей, вошел и молится:
- Господи, спасибо Тебе за все. Hе сочти за дерзость, Господи, но я хочу выразить Тебе свою признательность и приглашаю Тебя на игру в гольф в это воскресенье.
Увидел Иисус это фейерверк, услышал молитву, понял, что уважают, и решил прийти.
Играю они, значит, в гольф.
Иисус бьет по мячу, мяч летит и зависает прямо над центром лунки.
Иисус бьет по второму - тот летит и зависает прямо над центром лунки.
Иисус бьет по третьему - тоже самое. Он оборачивается к Гейтсу и говорит:
- Билли, а другого бета-тестера для своих гл
еще анекдот!