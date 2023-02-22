Во Владимирской области следственное управление подвело криминальные итоги 2022 года. В...

Во Владимирской области следственное управление подвело криминальные итоги 2022 года.В региональном управлении Следкома сегодня прошло заседание коллегии ведомства, на котором подвели криминальные итоги прошедшего года. Подробности у Александра Сыпченко.Сотрудники регионального управления Следкома подводят итоги работы за 2022 год. Расследуя тяжкие и особо тяжкие преступления, следователи и эксперты-криминалисты изучали улики и проводили сложнейшие экспертизы с использованием современной техники. Руководитель управления Артем Кулаков, отметил: работа в прошлом году была направлена, в первую очередь, на повышение качества и сокращение сроков расследования дел, а также возмещение ущерба потерпевшим.Артём Кулаков, руководитель СУ СК РФ по Владимирской области:- В 2022-м году Следственное управление сработало эффективно, показав хорошие результаты по основным направлениям деятельности, в общероссийском рейтинге следственных управлений следственного комитета РФ по субъектам наше управление заняло достойное 13 место.Особо значимые направления в деятельности следственного управления - раскрытие преступлений прошлых лет, а также против несовершеннолетних. В целом криминогенная обстановка в регионе не осложнилась, даже не смотря на то, что значительные силы были брошены на защиту прав вынужденных переселенцев. Более 3 половиной тысяч человек признаны потерпевшими.Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области:- Главная задача очень простая - сохранить стабильность региона. Все системы и структуры должны работать четко, в том числе следственное управление.Глава региона Александр Авдеев отметил особую роль следователей в борьбе с преступностью и коррупцией. В прошлом году в региональный Следком поступило более 170 сообщений о совершении преступлений коррупционной направленности, в 137 случаях были возбуждены уголовные дела.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- К сожалению, недобросовестным товарищам неважно, на чем зарабатывать - на мигрантах, на детях, инвалидах, на бюджете или коммунальных платежах... И, к сожалению, до сих пор некоторые путают свой карман с государственным.Следователи прилагали максимум усилий, чтобы ни один преступник не ушел от ответственности. Так, раскрываемость по изнасилованиям составила 100 процентов, по убийствам более 98 процентов. Неотвратимость наказания - основной принцип работы следствия.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”