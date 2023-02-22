Во Владимирской области следственное управление подвело криминальные итоги 2022 года.
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Во Владимирской области следственное управление подвело криминальные итоги 2022 года.
В региональном управлении Следкома сегодня прошло заседание коллегии ведомства, на котором подвели криминальные итоги прошедшего года. Подробности у Александра Сыпченко.
Сотрудники регионального управления Следкома подводят итоги работы за 2022 год. Расследуя тяжкие и особо тяжкие преступления, следователи и эксперты-криминалисты изучали улики и проводили сложнейшие экспертизы с использованием современной техники. Руководитель управления Артем Кулаков, отметил: работа в прошлом году была направлена, в первую очередь, на повышение качества и сокращение сроков расследования дел, а также возмещение ущерба потерпевшим.
Артём Кулаков, руководитель СУ СК РФ по Владимирской области:
- В 2022-м году Следственное управление сработало эффективно, показав хорошие результаты по основным направлениям деятельности, в общероссийском рейтинге следственных управлений следственного комитета РФ по субъектам наше управление заняло достойное 13 место.
Особо значимые направления в деятельности следственного управления - раскрытие преступлений прошлых лет, а также против несовершеннолетних. В целом криминогенная обстановка в регионе не осложнилась, даже не смотря на то, что значительные силы были брошены на защиту прав вынужденных переселенцев. Более 3 половиной тысяч человек признаны потерпевшими.
Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области:
- Главная задача очень простая - сохранить стабильность региона. Все системы и структуры должны работать четко, в том числе следственное управление.
Глава региона Александр Авдеев отметил особую роль следователей в борьбе с преступностью и коррупцией. В прошлом году в региональный Следком поступило более 170 сообщений о совершении преступлений коррупционной направленности, в 137 случаях были возбуждены уголовные дела.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- К сожалению, недобросовестным товарищам неважно, на чем зарабатывать - на мигрантах, на детях, инвалидах, на бюджете или коммунальных платежах... И, к сожалению, до сих пор некоторые путают свой карман с государственным.
Следователи прилагали максимум усилий, чтобы ни один преступник не ушел от ответственности. Так, раскрываемость по изнасилованиям составила 100 процентов, по убийствам более 98 процентов. Неотвратимость наказания - основной принцип работы следствия.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”