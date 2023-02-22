Во Владимирской области стало известно о погибшем на пожаре мужчине. В 11 часов 07 минут в...

Во Владимирской области стало известно о погибшем на пожаре мужчине.В 11 часов 07 минут в понедельник, 20 февраля, из Мурома поступил сигнал о возгорании в жилом доме на улице Чулошникова.Наблюдалось открытое горение по всей площади 1-этажного с цокольным этажом дома. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 180 кв. м. Сгорела внутренняя отделка, повреждены конструкции дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К сожалению, к вечеру обнаружили на пепелище тело погибшего мужчины, по предварительным данным, ему было 70 лет, сообщил портал "Муром 24".Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.