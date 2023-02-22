Во Владимирской области судимый мужчина после похорон отца устроил драку, скандал и ударил...

Во Владимирской области судимый мужчина после похорон отца устроил драку, скандал и ударил полицейского.Александровским городским судом установлено, что в конце октября 2022 года осуждённый прибыл в Александровский район на похороны отца.После поминок он зашёл в цех, где ранее работал его отец, и, поссорившись с мастером цеха нанёс тому удар ногой по голове. Далее вместе с родственниками зашёл в магазин и там учинил скандал, а прибывшему для усмирения полицейскому нанёс два удара по голове, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил ему 9 месяцев колонии-поселения.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos